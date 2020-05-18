İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misafir ettiği komşusunun hayvanlarını çaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği komşusunun ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği komşusunun ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.U. isimli şahıs, kendisine ait 65 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarında bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kritik güzergahlarda tedbirler aldı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayının, müştekinin ağılda olmadığı zaman diliminde gerçekleştirildiği, müştekinin bu saatte misafirliğe gittiği evin sahibi Ö.A. isimli şahsın bu olayda ilgisi olduğu tespit edildi. Ö.A'nın yapılan arşiv araştırmasında geçmiş tarihlerde hayvan hırsızlığı suçundan sabıkasının olduğu da belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Ö.A., hırsızlık suçunu planlayarak A.D. ve S.D. isimli şahıslarla birlikte yaptığını, çaldıkları hayvanları kamyonetle Sabak Mahalllesi'ndeki A.D.'ye ait ağıla götürdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.