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Mısır yerine esrar dikmiş

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde 1 şahsın mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirerek, kubar esrar sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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