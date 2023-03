Mısır'dan gelen yardım gemisi Mersin Limanına ulaştı

Mısır'dan deprem sonrası Türkiye'ye gönderilen 525 tonluk yeni yardım malzemesini taşıyan El Hürriye isimli ticaret gemisi Mersin Limanına ulaştı. Limanına bu sabah demir atan El Hürriye isimli ticaret gemisini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry karşıladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından dünyanın bir çok ülkesinden Türkiye'ye arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılırken, Mısır'dan yola çıkan ve 525 ton yardım malzemesini taşıyan El Hürriye isimli ticaret gemisi de Mersin Limanına geldi. 1 Nolu rıhtıma demirleyen gemiyi, taziye ziyaretleri için Türkiye'de bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

"Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda belli olur"

Her iki bakan burada yaptıkları basın toplantısında, dostluk mesajları verdi. Çavuşoğlu konuşmasında, Mısır hükümetine ve halkına deprem afetinden bu yana verdikleri destekler için teşekkür etti.

Depremlerden kısa bir süre sonra Mısır'dan yardımlar gelmeye başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Birinci gemi ciddi miktarda insani yardım ulaştırmıştı. Ayrıca hava kargoyla da gerek Mısır halkının verdikleri yardımlar gerekse orada yaşayan vatandaş ve firmalarımızın gönderdiği yardımlar ülkemize geldi. İkinci gemiyle de aynı şekilde Mısır'dan gıda, giysi, barınma, tıbbi malzeme dahil yaklaşık 520 bin tonluk ilave yardım geldi. Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda belli olur ve Mısır devleti ile Mısır halkı Türkiye'nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanlarda gösterdi. Doha'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin görüşmesi son derece verimliydi. Havaalanında yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi daha geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi, görüşmeleri gerçekleştirebileceğimizi Sameh Shoukry ile görüştük" diye konuştu.

Mısır'ın Akdeniz, Arap ve İslam dünyası için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır'ın güçlü olması hepimizin yararınadır. Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kardeşim Sameh Shoukry'nin Türkiye'de olması bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu ziyaret içinde kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelecektir"

Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesinden sonra ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını ifade eden Çavuşoğlu, "Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik işbirliğimiz siyasi işbirliğimiz iyi olmadığı günlerde de devam etti. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır'da çok önemli projeler gerçekleştirdi, yatırımlar yapıyorlar, ihracat yapıyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte farklı alanlarda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız lazım. Cumhurbaşkanlarımız önce dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra biz bir araya geliriz diye mutabık kaldılar. Biz bugün ki görüşmemizde önümüzdeki süreçte de ikimizin karşılıklı ziyaretleri ve buluşmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda yardımcılarımız daha önce 2 defa bir araya gelmişti. Tekrar bir araya gelmelerinde fayda var. Sadece fotoğraf vermek için bir araya gelmenin bir anlamı yok, bu yetmez. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağız bunları görüşeceğiz. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye'de yada Mısır'da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirebilirler. Bunun planlamasını yapma görevi de zaten bizim sorumluluğumuzda Bu doğrulta da bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu zorlu günlerin üstesinden gelinmesi için yardımlarımızı devam ettireceğiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ise Türkiye'de olmalarının bir dostluk mesajı olduğunun altını çizerek, "Bu bir dayanışma mesajıdır. Aynı zamanda dost Türk halkına buradan bir kez daha taziyelerimizi sunmak istiyorum. Bizler Mısır hükümeti olarak, aynı zamanda Mısır halkı olarak gönülden inanıyoruz ki Türkiye en kısa sürede bunların üstesinden gelecektir. Tabi ki büyük bir felaket yaşandı. Bu felaket nedeniyle hepimiz üzüntü duyduk ve elimizden gelen ne varsa çabalar harcayarak burada sizlere destek olmaya çalıştık. Bundan sonrada aynı şekilde bu zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen bütün yardımları devam ettireceğiz. Tabi burada önemli olan yaralılar var. Bu yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu felaketin bir an önce sona ermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mısır olarak yine aynı şekilde Süveyş Kanalından Türkiye'ye gelecek olan yardım malzemeleri taşıyan gemilere öncelik tanıdık" şeklinde konuştu.

"Mısır her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır"

İlişkilerin iyi olma yolunda devam ettiğine dikkat çeken Shoukry, "Havalimanında bakanla bir araya geldik. Görüşmeler sırasında bakanımıza da öncelikler olarak Mısır hükümeti olarak size nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduk. Burada önemli olan bu büyük felaketi üstesinden gelebilmek ve aynı zamanda yaralıların bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Biz bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Görüşmelerde yine aynı şekilde bakanımıza şunu belirttim, Mısır firmaları son zamanlarda alt yapı anlamında büyük atılımlar yaptığını belirtti. İsterlerse bu firmalarımızdan da yararlanabiliriz. Önemli olan yıkılan bölgelerde tekrar evlerin yeniden yapılması. Bakanla bir araya geldiğimizde yine ayı şekilde şu konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme olmuştu. Bu çok çok önemliydi aslında. Çünkü bu bizim önümüzü açtı, bizim iletişim kanalları bu şekilde açılmış oldu. 2 ülke, 2 hükümet, kurumlar arasında yine bu iletişim tekrar başladı. Bizim için burada önemli olan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek, 2 ülke arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesine getirilmesi, aynı zamanda 2 ülke arasında bir yol haritasının tekrar düzene koyulması önemli. 2 ülke arasında derin bağlar var. Tarih boyunca 2 halk arasında ortak bir birliktelik var. Bunlar hepsi bizim için çok önemli. Burada yine en önemli konulardan bir tanesi de 2 ülke arasında özellikle siyasi irade şu anda var olmakta. Bu siyasi iradeye uygun şekilde çok güçlü bir temel oluşturmak çok önemli olacaktır. Yine aynı zamanda bu temel sayesinde her 2 ülke halkının da gelecekten çok beklentileri vardır. Bu beklentilere de bu şekilde cevap verebiliriz. Bizim için önemli olan şimdi ilişkileri tekrar eski düzeye getirmek ve her 2 ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde bunu ileriye götürmektir. Buradan bir kez daha Türk halkına başsağlığı diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Mısır'ın Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Mısır her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır ve ilişkilerimiz de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" dedi.

Mısır'dan bugüne kadar toplam bin 200 ton yardım malzemesi gönderildi

Öte yandan, yaşanan deprem felaketinin ardından Mısır'dan Türkiye'ye bugüne kadar toplamda bin 200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Mersin Limanına bu sabah demir atan El Hürriye isimli ticaret gemisi aracılığıyla 525 tonluk yeni yardım malzemesi ulaştırılırken, gelen yardımların döşek, çadır, battaniye, yatak, mobil tuvalet ve hijyen malzemesinden oluştuğu belirtildi.