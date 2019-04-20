Mobilya sektörü, İMOB Mersin Mobilya Fuarı'nda buluştu

Fuarda, modern, klasik, eskitme ve modüler mobilya, yatak ve yatak grupları, koltuklar, sandalyeler ve kanepeler, bebek ve genç odaları ile mobilya aksesuarları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından organize edilen CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı, Türk mobilya sektörünü, Mersin Yenişehir Fuar Merkezi'nde bir araya getirdi. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuar, 28 Nisan 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Fuarın açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erdem ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, fuarların kentler için çok önemli olduğunu ve insanların birebir iletişim kurduğu mekanlar olduğunu söyledi. Mobilya sektörüne değinen Su, “Mobilya sektörü, geldiğimiz noktada sadece temel ihtiyaç olarak değil, artık bir tüketim, konfor malzemesi. İş dünyası da bunun farkına varmış durumda. Çin, ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi çok önemli mobilya ihracatçıları içerisinde ülkemiz de var” dedi.

“Bütün yollar ekonomiye çıkar. Bizim çalışmamız ve üretmemiz lazım”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de fuar organizasyonlarının Mersin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu ve Mersin'in de fuar konusunda duayen bir şehir olduğunu vurguladı. Fuarların kente sosyal, kültürel, en önemlisi de ekonomik katkı yapan çok önemli organizasyonlar olduğuna işaret eden Seçer, “Mersin bu noktada son derece önemli bir potansiyele sahip. Biz Mersin'i daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Ekonomi ile birçok sorunsal alanı birbiri ile ilişkili görüyorum. Kentinizin, ülkenizin ekonomisini kalkındırırsanız birçok sorunu beraberinde hallediyorsunuz. Eğer ekonominiz iyi noktalardaysa, üretiyorsanız, insan odaklı ekonomik modeller uyguluyorsanız demokrasiniz de gelişir. Onun için ne kadar demokrasi o kadar ekonomi. Mersin küçük Türkiye hüviyetinde. Birçok medeniyetlere, etnik yapılara, inanç gruplarına, kültürlere ev sahipliği yapan bir kent. Bunun getirdiği travmatik sorunlar olabiliyor. Bu sorunları da ekonomiyi güçlendirerek ve refah toplumu yaparak çözebiliriz. Bütün yollar ekonomiye çıkar. Bizim çalışmamız ve üretmemiz lazım. Çocuklarımızın çalışması için iş sahalarına ihtiyacımız var. Belediyeler istihdam kapısı olmadığı için onlara istihdam alanları oluşturmamız gerekiyor. Bunun yolu da Mersin'e yatırımcı çekmemizden geçiyor. Bütün belediye başkanları, iş dünyasının değerli temsilcileri ve en önemlisi Valimiz ile iş birliği yaparak Mersin'de bunları geliştireceğiz” dedi.

“Yeni fuar alanıyla ilgili çalışmalarımı kısa sürede kamuoyuna açıklamayacağım”

Mersin'in yeni, modern ve ulaşım ağlarına yakın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğunun altını çizen Seçer, “Daha geniş ve uluslararası organizasyonların olabileceği, kara, demir, deniz yolu ağının kesiştiği bir noktada Mersin'e yakışır bir fuar alanı olması gerekiyor. Daha önceki büyükşehir yönetimi bu konuda bir adım atmış. Kara, demiryolu ile havaalanına yakın bir yerde 75 bin metrekare bir alan satın alınmış. Genişleme imkanı da var. Muazzam bir fuar projesi olabilir. Çok kısa sürede bu konuda çalışmalarımı kamuoyuna açıklayacağım. Zaten ben Mersin'de yatırıma kafayı takmış bir belediye başkanıyım. Mersin'in çalışmasını, üretmesini istiyorum. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sadece fuar organizasyonlarına yönelmeyi değil, her alanda üretime katkı sunan, benim toplumumun refah seviyesini yükseltecek bütün girişimcileri havaalanında karşılayacağım. Yeter ki, Mersin kalkınsın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Su, Başkan Seçer ve protokol üyeleri, kurdele keserek fuarın açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra fuarı gezerek, firma temsilcilerinden bilgiler aldı.