Modifiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'Toroslar OtoFest' etkinliğini bu yıl da yoğun bir katılım ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirecek.

Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte düzenlenecek festivalde otomobiller, teknik donanımları, ses sistemleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıkacak. Mersin ve çevre ilçelerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek katılımcıların da yer alacağı festival, 30 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve gün boyu sürecek. Güvenlik önlemlerinin alınacağı festival alanında modifiyeli araçların drift gösterileriyle tam bir görsel şölen sunulacak. DJ performanslarının da eşlik edeceği ve çeşitli hediyelerin verileceği festival, basıklık, güzellik ve desibel kategorilerinde yapılacak yarışmalarla taçlanacak.

MOSK Başkan Sedat Şahin, otomobil sporlarına sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Şahin, Başkan Yılmaz'ın 'çevik belediyecilik' anlayışıyla sürdürülen festivalin Türkiye'de büyük ses getirdiğine dikkat çekti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar OtoFest'te bu yıl da Türkiye'nin birçok ilinden modifiye araç tutkunlarını ağırlayacaklarını belirterek, "Otomobil ve motor sporlarıyla ilgilenenler için güvenli ve kontrollü alanlarda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin olduğu her yerde olacağız. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ekim'de Toroslar Cumhuriyet Meydanımızda buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.