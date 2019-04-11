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Mohikanlardan Mersin'e 3 altın madalya

Antalya’da yapılan ve 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği 4.

Antalya'da yapılan ve 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılım gösterdiği 4. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda, Mersin'i temsil eden Mohikan Spor Klübü sporcuları Savaş Yüksel, Batuhan Bayram Demir ve Ali Ataberk Gürbüzcan, kente altın madalya ve kupa ile döndüler.


Mersin Mohikan Spor Kulübü'nün milli antrenörleri Salih Erden ve Kahraman Vangölü gözetiminde şampiyonaya özenle hazırlanan Savaş Yüksel, Batuhan Bayram Demir ve Ali Ataberk Gürbüzcan, Antalya'da 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada altın madalyaya ulaşan isim oldular.


Milli Antrenör Salih Erden ve Kahraman Vangölü, yaptıkları açıklamada, Antalya'da gerçekleşen 4. Uluslararası Açık Kick Boks Şampiyonası'na kulüp adına 5 sporcuyla katıldıklarını, bunlardan üçünün elde ettiği birincilikle kente altın madalya ile döndüğünü, iki sporcunun ise bronz madalya aldığını söylediler.


Mohikan Spor Klübü adına katıldıkları şampiyonada Savaş Yüksel 60 kiloda, Ali Ataberk Gündüzcan 54 kiloda, Batuhan Bayram Demir ise 81 kiloda birincilik elde etti. Sporcular ilk kez katıldıkları bir şampiyonada Mersin'in sporda tanıtımı adına büyük bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, kendilerini bu turnuvaya hazırlayan antrenörlerine teşekkür ettiler.

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