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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde Mersin-Silifke istikametinde Kanlıdivane Kavşağı yakınlarında meydana geldi.


Plakası öğrenilemeyen motosikletle seyir halindeki sürücü Y.Ş. iddiaya göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Güler Yozgatlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan yaya Yozgatlı kaza yerinde hayatını kaybetti. 112 ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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