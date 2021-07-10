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Motosikletiyle yol kenarında ölü bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında motosikleti ile birlikte bir kişinin yerde yattığını fark ederek, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile acil sağlık servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yerde yatan G.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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