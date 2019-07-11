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Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Recep Güngörmüş hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan Recep Güngörmüş hayatını kaybetti.


6 Temmuz günü Devlet Bahçeli Bulvarı (baraj yolunda) meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Recep Güngörmüş (24), hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz akşamı Tarsus'ta yeniden düzenlenen baraj yolunda arkadaşı Hüseyin Bozdemir ile motosikletle yolculuk yapan Güngörmüş, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, yola yeni yapılan refüje çarparak motosikletten yola savruldu.


Feci kazada ağır yaralanan Recep Güngörmüş ve Hüseyin Bozdemir, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Hastanede tedavisi süren Recep Güngörmüş'ün durumu bugün sabaha karşı kötüleşti. Güngörmüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gencin vefat haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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