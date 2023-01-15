Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikleti ile seyir eden Mikail Cantekin (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kafasını yere çarpan Cantekin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mikail Cantekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.