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Motosikletli gaspçılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen iki kadından birinin kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan motosikletlli2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen iki kadından birinin kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan motosikletlli2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde annesi ile birlikte evlerine dönen B.Y'nin arkasından hızla yaklaşan motosikletli 2 kişi, kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. Olaydan sonra büyük şok yaşayan genç kadın ile annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


20 kamera görüntüsü incelendi


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda 20 kamera görüntüsü incelendi. Titizlikle yapılan incelenme neticesinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen D.S. ve B.A., olayda kullanılan motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 1 adet yüzük ve 1 cep telefonu ise şüpheli D.S.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları belirtildi.


Kapkaç anı kamerada


Öte yandan, kapkaç olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin hızla arkadan yaklaştıkları iki kadından birinin kolundaki çantayı kapıp kaçma anı yer aldı.

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