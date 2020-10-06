İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen bir kişi, 5 kilo 250 gram esrarla birlikte suçüstü yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen bir kişi, 5 kilo 250 gram esrarla birlikte suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Veyselli Mahallesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen bir şahsın motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan zanlı, ayni mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının kullandığı motosikletin taşıma çantası içerisine yapılan aramada ise 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.


Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.