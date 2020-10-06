Motosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen bir kişi, 5 kilo 250 gram esrarla birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Veyselli Mahallesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen bir şahsın motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan zanlı, ayni mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının kullandığı motosikletin taşıma çantası içerisine yapılan aramada ise 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.