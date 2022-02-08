MSK kadın voleybol ve hentbol takımları, aldıkları galibiyetlerle yüzleri güldürdü

Mersin Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MSK Kadın Voleybol Takımı, Ankara TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonunda oynanan karşılaşmada İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşısında 3-2 galip geldi. Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi takım İBA Kimya TED Ankara Kolejliler alırken, ikinci ve üçüncü seti MSK Kadın Voleybol Takımı kazandı. Dördüncü seti ev sahibi takımın kazanması üzerine beşinci sete uzayan karşılaşma, 3-2 MSK Kadın Voleybol Takımının üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kadın Hentbol ekibi galibiyetini sürdürdü

Mersin Yenişehir Spor Salonunda Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübünü ağırlayan MSK Kadın Hentbol Takımı da galibiyeti ile sevindirdi. Rakibini 39-23'lük skorla yenen MSK Kadın Hentbol Takımında 19 sayı ile Hatice Güler karşılaşmanın en çok gol atan oyuncusu oldu.