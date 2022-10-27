MSK'da hedef 4'te 4

com Basketbol Ligi'ne 3'te 3 yaparak yoluna devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK), Gölbaşı TED maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Mersin ekibi, ilk resmi turnuva olan Federasyon Kupası'nda gruptaki maçlarını kazanarak yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde şansız bir şekilde kupaya veda eden Güney ekibi, ligin ilk karşılaşmasını deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile oynadı. Rakibini 98-71 mağlup ederek lige ‘merhaba' diyen MSK, evindeki ilk karşılaşmada ise Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti. Cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı karşılaşmanın ilk 3 periyodunu rakibi karşısında mağlup kapatan Mersin ekibi, son periyotta adeta şaha kalkarak salondan 85-79'luk skorla galip ayrıldı. Aldığı bu sonuçla ligde ikide iki yaparak moral bulan Çukurova temsilcisi, geçtiğimiz hafta deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Koleji'ne konuk oldu. Rakibini etkili bir oyunla 88-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, sezona 3'te 3 yaparak başlamış oldu.

MSK'nın tecrübeli Başantrenörü Semih Soğuksu, takımın gidişatından son derece memnun. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Soğuksu, “Takımımız kısa sürede uyum sorununu aştı. Oyuncularım sadece fiziksel bir mücadele yapmıyor. Oyuna karakterlerini de yansıtıyor. Takım içindeki dayanışma ve kolektif anlayış parkeye yansıyor. İstediklerimizi sahaya yansıtan bir oyuncu topluluğu ile çalışıyorum. Her maçta takımı domine eden, arkadaşlarının açığını kapatan, oyun içinde reaksiyon gösteren yüksek karakterli oyuncularımız var. Böylece başarı tesadüfi olmuyor. Henüz ligin başındayız ve işi sıkı tutuyoruz. Performansımızı artırarak devam ettireceğiz. Mersin'in basketbol kültürüne yeni bir takım armağan etmek için, var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Bu hafta oynanacak olan Gölbaşı TED karşılaşmasında ilk kez seyircisiyle buluşacak olan MSK, bu maçı da kazanarak dörtte dört yapmak istiyor. Kulüp yönetimi, Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maç öncesi görsel şov ile bu önemli günü kutlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma 29 Ekim Cumartesi saat 17.30'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.