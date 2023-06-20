MTOSB Başkanı Tekli: "Bin 04 hektar alana ulaşacağız"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 4'ncü ve 5'nci bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgeye son 10 yılda 704 hektar alan daha dahil edilerek bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşacaklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, Başkan Sabri Tekli'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, bölgenin gelişme alanları ile ilgili bilgiler aktardı. MTOSB'nin kabına sığmayan bir yapılanma içerisinde bulunduğu aktaran Tekli, "Mevcuttaki 3 bölgemiz ile hizmet vermeye devam ediyoruz. 4. bölgenin onayını aldık, 5. bölgenin bürokratik işlemlerine hız kazandırdık. Bu iki bölgemiz de hizmete girdikten sonra toplamda kurulduğunda 380 hektar olan bölgemize son 10 yılda 704 hektar alan daha dâhil edilerek bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşacağız. Hemen ardından ise 6. bölge için çalışmalarımıza başlayacağız. Mersin her geçen gün büyüyor. Sanayi olarak çok büyük düşünmemiz gerek. Türkiye olarak mutlaka sanayi şehirleri, üretim şehirleri kurarak ihracata odaklanmalıyız" dedi.

MTOSB'nin ve Mersin'in ülke ekonomisine önemli katkılar verdiğinin altını çizen Kütükcü ise Başkan Tekli'ye teşekkür etti. Kütükcü ayrıca Model Fabrikada da incelemelerde bulundu.

Ziyaretlere OSBÜK yönetim kurulu üyeleri Erdim Noyan, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta ve Mustafa Narlı da katıldı.