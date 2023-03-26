İhlas Haber Ajansı

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MTOSB müteşebbis heyet toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) müteşebbis heyeti toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.


Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda, MTSOB 4. bölge şahıs arazilerinin kamulaştırılması, 1. bölge merkezi arıtma tesisinin verimlilik kapasitesinin artırılmasına yönelik revizyon projesi konuları ele alındı.


Ayrıca, 2022 yılı aralık ayı sonu itibariyle gelir gider durumu ve karşılaştırmalı bütçe tabloları incelenerek, gündem maddelerinin görüşüldüğü, muhtelif kararlar alındığı kaydedildi.

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