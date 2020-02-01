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MTOSB Müteşebbis Heyeti fabrikalarda incelemelerde bulundu

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti fabrikalarda incelemelerde bulundu.


Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen MTOSB Müteşebbis Heyeti Ocak Ayı Toplantısına, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve heyet üyeleri katıldı.


Toplantı sonrası Vali Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Denetim Kurulu üyesi Yılmaz Akyüz ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz, bölgedeki firmaları ziyaret ettiler. Yıllık 60 milyon Euro ihracat hacmine sahip bir tekstil firmasının yetkililerinden üretimi hakkında bilgi alan heyet, yaklaşık 500 kişinin istihdam edildiği tesisin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildiler.


Konfeksiyon firmasının ardından 2. Bölgedeki 19 bin metrekare üzerine kurulu dış mekan çocuk oyun parkları ve park donanımları üretimi gerçekleştiren ve yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiği bir dizayn firmasını da ziyaret eden heyet, firma ve üretimleri hakkında bilgi aldı.

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