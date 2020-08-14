MTOSB, temmuzda elektrik tüketiminde tarihinin rekorunu kırdı

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Pandemi döneminde üretimden vazgeçmeyen sanayicilerimiz enerji tüketim rakamlarında, istihdamda ve ihracatta tarihi rekorlara imza atıyorlar' dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, bir açıklama yaparak, yılın ilk 7 aylık enerji tüketim performanslarını değerlendirdi. 2019 yılının ilk 7 ayında MTOSB sınırları içerisinde 251 milyon 426 bin 536 kwh elektrik tüketimi gerçekleştirildiğini belirten Tekli, bu rakamın 2020 yılının ilk 7 ayında 283 milyon 318 bin 265 kwh olarak gerçekleştiğini kaydetti.

“Temmuzda tarihimizin en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdik”

Kurulduğu 1993 yılından bu yana 2020 yılı temmuz ayında ilk kez bu kadar yüksek bir elektrik tüketimi gözlemlendiğini kaydeden Tekli, “Yıllık bazda enerji tüketim rakamlarımız artış gösteriyor, fakat temmuz ayında tarihimizin en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdik. Temmuz ayında 44 milyon 421 bin kwh elektrik tüketiminin gerçekleştiği bölgemizdeki sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.

“Yeni pazarlar keşfettik”

İhracatın Türkiye açısından öneminin bilincinde olduklarını da kaydeden Başkan Tekli, “Pandemi nedeniyle Avrupa kapılarını kapatınca sanayicilerimiz yeni pazar arayışlarına girdiler. Böylece Ortadoğu ve Afrika'da yeni pazarlar keşfettik. Daha önce Avrupa ülkelerine yönelik satışları bulunan sanayicilerimiz pandemi ile birlikte ihracatta kendilerine yeni sahalar açtılar ve şu anda bu pazarlarda da oldukça etkililer. MTOSB içerisinde faaliyet gösteren firmalarımızın yaklaşık yüzde 80'inde ihracat için özel birimler kurulmuş durumda. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihracat yapan bir yapımız var. Mersin'den çıkan ürünlerimizin girmediği ülke yok diyebilirim. Bu da sanayicimizin ihracata ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“İstihdam oranlarımız arttı”

Pandemi döneminde tüm dünyanın en büyük sorunu haline gelen istihdam sorununa da değinen Tekli, “Üretim rakamları arttıkça, yeni pazarlar keşfedildikçe istihdam rakamlarımız da arttı. Devletimizin verdiği teşvik ve destekleri iyi değerlendiren sanayicilerimiz, bu zorlu süreçte istihdam rakamlarını aşağıya çekmektense artan üretim ile birlikte istihdam rakamlarını da üst seviyeye taşımayı başardılar. Bu süreçte büyük özveri ile çalışan sanayicimizi yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere tüm yetkililere de şükran borçluyuz” şeklinde konuştu.

“Sanayicilerimiz pandemi döneminde de üretimi durdurmuyor”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin Mersinli sanayicinin üretimine engel olamadığını vurgulayan Tekli, şunları söyledi:

“Ortaya çıkan enerji tüketim rakamları bölgemizde yatırım yapan sanayicilerimizin üretimden vazgeçmediğinin açık göstergesidir. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen, üst düzey önlemlerini alan sanayicilerimiz üretimlerine ara vermediler. Covid-19 salgını halen dünyada etkilerini sürdürürken sanayicilerimiz yılmadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de MTOSB olarak onların daha rahat bir ortamda üretimlerini sürdürebilmeleri adına tüm çalışmalarımızı yürütüyor, aynı zamanda da pandemiye karşı önlemlerimizi üst düzeyde tutuyoruz.”