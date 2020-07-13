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MTOSB'den 10 firma İSO 500 listesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı ‘Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu’ listesine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden (MTOSB) 10 firma girmeyi başardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı ‘Türkiye'nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden (MTOSB) 10 firma girmeyi başardı.


Konuyla ilgili açıklama yapan MTSOB Başkan Sabri Tekli, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren 10 firmanın sevincini paylaştıklarını söyledi. Tekli, her şart ve koşulda üretimden vazgeçmeyen tüm MTOSB sanayicileri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu başarı tüm sanayicilerimizin ortak başarısıdır. Türkiye'de bulunan tüm sanayi kuruluşlarının merakla beklediği listede bu yıl 10 firmamız yer alıyor. Eminim ki önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır. MTOSB ailesi büyüdükçe başarılarımız da büyüyor" dedi.

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