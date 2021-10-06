MTOSB'den engelli milli sporculara destek

Sponsorluk protokolü, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul ve Milli Sporcular Ahmet Kaplan ile Oğuz Güneş'in katıldığı törenle imzalandı. Programda konuşan MTOSB Başkanı Tekli, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu aklımızdan çıkarmadan yaşamımızı sürdürmek ve toplumun her alanında engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde hareket etmeliyiz. Mersinli sporcularımızın başarılarına bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi.

ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul ise sporun, engelli bireyler için yaşama tutunma aracı olduğunu belirterek, "Bu konuda rol model olan milli turnuva sporcuları Ahmet Kaplan ile Oğuz Güneş'in umutları olan Sabri Tekli ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Derneğimizin dönem projelerinden ilkini gerçekleştirmemizde katkı sundular. Ahmet ve Oğuz tüm ilham kaynaklarını oynadıkları tenisten alıyorlar. Uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları, Türk sporcu olarak yakaladıkları başarıyı sürdürmek adına Türkiye'de birçok turnuvalara katılmak zorundalar. Bu bağlamda Mersin'de yerel yönetimlerin, iş insanlarının ve STK'ların da duyarlı olmalarını ve destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.