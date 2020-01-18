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MTOSB'nin kadın sanayicisine 'hizmet ödülü' verildi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinden Berrin Dalkılıç Mis’e ’hizmet ödülü’ verildi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinden Berrin Dalkılıç Mis'e 'hizmet ödülü' verildi.


'Rotary Meslek Hizmet Ödülleri', Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İş ve meslek yaşamında en iyiye, güzele ve doğruya özendirmek için, etik değerlerini bozmaksızın, fedakarlıkla hizmet ederek mesleki başarıyı yakalamış ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkıları da değerlendirilerek verilen ödüller arasında, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayicilerinden Berrin Dalkılıç Mis'te yer aldı.


Ödülünü, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den alan Mis, "Önce ülkemiz daha sonra Mersin için üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Her geçen gün büyüyen MTOSB ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Başkan Tekli ise yaptığı konuşmada, "Bu tür ödül törenlerini önemsiyoruz. Bu ödüller sanayicilerimizin motive olması adına önemli. Yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen kadın sanayicimiz Berrin Dalkılıç Mis'i de ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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