MTOSB'ye ‘yılın sanayi yatırımı' ödülü

'sı düzenlenen Zirvedekiler Ödül Töreni'nde ‘yılın sanayi yatırımı' ödülünü layık görüldü.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde, MTOSB'nin ödülünü Başkan Sabri Tekli, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın elinden aldı. Tekli, "MTOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet olarak tek amacımız Mersin'e daha fazla sanayi alanı kazandırmak ve daha fazla yatırımcı çekerek üretim, istihdam ve ihracat rakamlarına katkıda bulunmayı sağlamak. Şu an 4. bölgemizin kamulaştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Hemen ardından 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerimizin bürokratik çalışmalarına başlayacağız" dedi.