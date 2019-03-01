MTSO akademi, sertifikalı dış ticaret uzmanlık programı başladı

15 Mart'a kadar devam edecek başvurular, internet üzerinden online yapılabilecek.

Programın tanıtım toplantısı MTSO'da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “MTSO bir insan vücudu gibi çeşitli organlardan oluşuyor. Bu organlardan biri çalışmazsa hastalık oluşur. Tümü çalışırsa MTSO da tıkır tıkır çalışır. Bu anlamda tüm birimlerimizin aktif çalışıyor olduğunu görmek mutluluk verici. Bu etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Dış ticaretin ülke ekonomisinin gelişimindeki önemine de dikkat çeken Kızıltan, dış ticaretin artabilmesi için üretimin de artmasının önemli olduğunu hatırlattı. Son dönemlerde üretim ve sanayinin öneminin tüm kesimlerce fark edildiğini vurgulayan Kızıltan, “Herkes üretim diyor ama buna bir plan çare, yöntem bulup gerçekten insanları üretime yönlendirmeliyiz. Dış ticareti de aynı paralelde geliştirmeliyiz. Bunun için de bu alanda yetişmiş insan gücü önem taşıyor. Başarılı bir program olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program hakkında bilgi veren MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Taş ise "Teknoloji ve iletişim araçlarının hızla geliştiği, uluslararası iletişimde sınırların yok olduğu günümüzde firmalarımız dünyaya açılmak, pazarlarını genişletmek için profesyonel dış ticaret elemanlarına ihtiyaç duyuyor. Hedef 2023 ise hedef 500 milyar dolar ise dış ticarette süper ligde olmak istiyorsak önce yetişmiş insan kayağı gerekiyor. Bu hedeften yola çıkarak kalifiye dış ticaret elemanı yetiştirmek adına bu programı hazırladık" şeklinde konuştu.

Mersin'in limanıyla, serbest bölgesiyle, 2,7 milyar dolarlık ihracat hacmi ile Türkiye'nin önemli bir dış ticaret kenti olduğunu vurgulayan Taş, kentteki firmaların bu alanda kendilerini geliştirmesine olanak sağlamak adına eğitim programı düzenleyeceklerini söyledi. Proje kapsamında 50 kişiye eğitim verileceğini bildiren Taş, üye firmaların personeli yanında üniversite mezunu gençlerin de başvurabileceğini anlattı. Başvuracak adaylarda aranan öncelikli kriterin iyi düzeyde İngilizce bilgisi olduğunu da kaydeden Taş, "15 Mart'ta başlayacak eğitim toplam 4 ay sürecek. 192 saatlik teorik eğitimin 72 saati dış ticaret, 36 saati lojistik, 30 saati gümrük, 30 saati mesleki İngilizce ve 24 saati ise kişisel gelişim eğitimlerinden oluşacak. Eğitimler içinde Ticari Bilgi ve İstihbarat eğitimi de yer alacak. Aynı zamanda staj programını da eğitime dahil ederek teorinin ardından kursiyerlerin pratik yapmalarına da olanak sağlanacak. Ayrıca eğitmenlerimizi de büyük bir titizlikle belirledik. Eğitim sonunda başarılı kursiyerlere sertifikaları verilecek. Bunun yanı sıra hatırlanacağı üzere Türkiye'de bir ilke imza atarak Odamız bünyesinde YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu eğitime katılanlar istemeleri halinde TÜRKAK tarafından akredite ve MYK tarafından yetkilendirilen bu merkez tarafından açılacak olan sınavda başarılı olmaları halinde ayrıca uluslararası geçerliliğe sahip, akredite mesleki yeterlilik belgesi alma hakkı da kazanacak" dedi.

Taş'ın açıklamaları ve soruların yanıtlanması sonrasında toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.