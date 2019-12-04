MTSO Başkanı Kızıltan, Mersin GİAD üyeleriyle buluştu

Mersin Girişimci İşadamları Derneğinin ‘Üyeler Arası Kaynaşma Toplantısı'nın son konuğu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan oldu. Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, “Yıllardır hasretini çektiğimiz birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz bir ortamdayız” dedi.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD), üyeler arası kaynaşma toplantılarına devam ediyor. Mersin GİAD'ın son toplantısının konuğu ise MTSO Başkanı Kızıltan oldu. Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Mersin GİAD Başkanı İzol, dernek olarak üyeler içerisindeki kaynaşmayı sağlamak adına düzenlenen toplantıya konuk olan Kızıltan'a teşekkür etti.

“Mersin, birlik ve bütünlük içerisinde hareket ediyor”

Mersin'in birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettiğini vurgulayan İzol, “Yıllardır hasretini çektiğimiz birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz bir ortamdayız. Ticaret ve Sanayi Odası, kentimizin lokomotif kuruluşlarından birisidir. Bu anlamda da üyelerimizin her türlü sorununu çözümleyebilme noktasındadır. Aynı zamanda MTSO Meclis Üyesi olan 20'nin üzerinde dernek üyemiz bulunmakta. Dernek içerisinde gerçekleştirdiğimiz meslek komiteleri toplantılarından çıkan sonuçlara göre gerektiği takdirde MTSO'daki meslek komitelerinin desteğini istiyor ve ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edebiliyoruz. Bu bir kent ve bir STK açısından büyük önem taşıyor. Bu birlik ve beraberliğin artarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Fikirleriniz bizler için önemli”

Başkan Kızıltan ise Mersin GİAD üyelerinin fikirlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kızıltan, “Sizlerden gelen fikirlerle işbirliği içerisinde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Fikirleri sizlerden alıp, yönetim kurulumuz ile paylaşarak projelere dönüştürüyoruz. MTSO Eğitim Komitesi geçtiğimiz günlerde çok güzel etkinlik yaptı. Sunay Akın'ı davet ettiler, bin 300 kişi katıldı. Bunlar bir arada olmanın oluşturduğu sinerji. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sizler bizi bırakmayın, bizler de sizleri. Sürekli bir arada olalım, iç içe olalım; bu kenti daha yaşanabilir bir hale getirelim. Sizlerle birlikte olarak sizlere de motivasyon vermeye çalışıyorum. Sürekli Ticaret Sanayi Odasının çatı kuruluş olduğu söyleniyor; ama biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Sizlerin yaptığı çalışmalar bizim dağarcığımızı geliştiriyor” şeklinde konuştu.