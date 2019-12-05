İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MTSO Çevre İSG çalışma grubu, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinden Çevre ve İSG çalışma grubunun aylık rutin toplantısına ev sahipliği yaptı.


MESKİ D1 Ana Su Deposu yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda, üyelere ilk önce arıtma tesislerinin kuruluş amacı, hedefleri ve yönetim şekilleri hakkında bilgi verilerek tesisler tanıtıldı. Üyelere daha sonra Laboratuvar Şube Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı gezdirilerek, çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Laboratuvar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Gezici Su Analiz Laboratuvarı hakkında geniş kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.


MTSO Çevre ve İSG çalışma grubu üyeleri çok faydalı bir inceleme gezisi gerçekleştirdiklerini ve önemli bilgiler edindiklerini belirterek, MESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.