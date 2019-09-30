MTSO Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Meclis Toplantısı Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) birim sorumlusu Dr. Hülya Sözen'in kanserden korunma ve erken tanı konusundaki sunumuyla başladı. Özellikle rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalınbağırsak kanseri konusunda verilen ücretsiz erken tanı imkanları hakkında bilgilendirme yaptığı konuşmasında Sözen, kanserden korunma adına neler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yetkilisi Dr. İncinur Hasbay, nişastayı sağlıklı hale getirebilmek adına yürüttükleri ar-ge çalışmaları hakkında bilgi verdi. Meclisin yeni üyeleri Murat Okşar ve Yaşar Özkaya'nın kendisini tanıtması sonrasında toplantı, Eylül ayı faaliyet videosunun izlenmesiyle devam etti. Meclis üyelerinin gündeme ilişkin konuşmalarında ilk söz alan Hakan Sefa Çakır oldu. 28 Eylül'de saat 09.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı hakkında bilgi veren Çakır, tüm üyeleri bu etkinliğe davet etti. Türkiye çapında ses getirecek bir organizasyon olacağını vurgulayan Çakır, “Bu bizim organizasyonumuz ve destek olup hep birlikte orada olalım" dedi.

Mersin Marina'da tüm alanların ticari ranta dönüştüğünü iddia eden Hakan Kayacı ise bu konuda ciddi sorun yaşandığını ifade edip, sorunun çözümü adına yürüttükleri çalışmaları aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştüklerini kaydeden Kayacı, Marina'daki betonlaşmayla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tamer Güner ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenleyecekleri organizasyon hakkında bilgi verdi. Mersin'e değer katan bir öğretmeni yılın öğretmeni seçmek istediklerini kaydeden Güner, bu konuda önerilere açık olduklarını söyledi. Sunay Akın'ın da bu organizasyona konuşmacı olarak katılacağını ifade eden Güner, tüm Meclis üyelerini organizasyona davet etti. Özel okullar ile ilgili yapılan yüksek fiyat eleştirilerine de açıklık getiren Güner, bu sektörden 6 bin kişinin geçimini sağladığını belirterek, “Özel okul işletmeciliği artık ülkemizin bir gerçeği. Sektöre sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Sabri Tekli ise önümüzdeki süreçte Mersin'de gerçekleştirilecek Robotik Turnuvası hakkında bilgi verdi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen kodlama eğitimi sonrasında araştırmaya başladıklarını ve İstanbul'da düzenlenen robot yarışlarını takip ettiklerini bildiren Tekli, ardından bu etkinliği Mersin'e getirme mücadelesi verdiklerini söyledi. Uluslararası boyutta düzenlenecek turnuvaya Hindistan'dan da başvuru geldiğini ifade eden Tekli, “İstanbul'da bu konuda başarılı ve deneyimli okullarının da aralarında bulunduğu 42 okul müracaatı var. Bizim okulumuz da bir takımla mücadele edecek. Bu yarışlar dolayısıyla Mersin'de yaklaşık bin kişiyi ağırlayacağız. Konuyu kentteki tüm kurumlarla paylaştık, herkes hem sahip çıkıyor hem de destekliyor. İyi bir organizasyon olacağına inanıyoruz” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da oda tarafından düzenlenen organizasyonlara Meclis üyelerinin sahip çıkmasını istedi. Özellikle 28 Eylülde ulusal nitelikte bir tarım konferansına imza atılacağını kaydeden Kızıltan, “Tarımın planlanması yapılıyor. Tarımı tekrar bu ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline getirmeliyiz. Düzenleyeceğimiz organizasyonla çalışmalara ışık tutabiliriz. Hepimiz destek olmalıyız" diye konuştu.