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MTSO Sanat Galerisi, 10 ilden sanatçıları ağırlıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, Ankara, İzmir, İstanbul, Kars, Samsun gibi 10 ilden sanatçının karma sergisine ev sahipliği yapıyor.


MTSO Sanat Galerisi, Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Kars, Samsun, Adana, Hatay ve Mersin olmak üzere on ilden 23 sanatçının karma resim-heykel sergisini ağırlıyor. 40'a yakın eserin sergilendiği ‘Güney İstasyonu' isimli sergide, resim ve heykeller Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.


Mersin'de buluşan sanatçılar bu sergiyle, sanatın farklı merkezlere taşınabilirliğine ve evrenselliğine dikkat çekiyor. 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek olan serginin açılışına, MTSO Genel Sekreteri Abdulkadir Dölek ve Başkan Danışmanı Orhan Çapan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Grup adına açılış öncesi kısa bir değerlendirme yapan Beşir Bayar, grup üyeleriyle daha önce de farklı illerde karma sergiler açtıklarını söyledi. Farklı sanatçılarla farklı illerde karma sergi açmayı sürdürdüklerini ifade eden Bayar, bu çalışmaları çerçevesinde güneyin incisi Mersin'de de sanatın durağı MTSO Sanat Galerisi'nde sergi açmak istediklerini kaydetti.


Amaçlarının farklı illerdeki sanatçılarla bir araya gelmek olduğunu vurgulayan Bayar, aynı zamanda sanatın taşınabilirliğine ve evrenselliğine dikkat çekmek istediklerini de belirtti. Bu tarz sergilerin sanatçıları kaynaştırdığına da değinen Bayar, sanatçıların Türkiye'nin her yerinde sergiler açması gerektiğini vurguladı. Büyükşehirler dışındaki illerde galeri eksikliği bulunduğuna da değinen Bayar, “Mersin, bu konuda şanslı iller arasında. MTSO Sanat Galerisi gibi bir galeriye sahip” değerlendirmesini yaptı.


Karma sergileri senfoni orkestrasına benzeten Bayar, “Yani çok seslidir. Bu sergimiz de aynen böyle oldu. Önümüzdeki dönemde bu karma sergiyi kuzey, Doğu ve batı versiyonunu da yapmayı planlıyoruz" dedi.

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