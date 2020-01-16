MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount marketlerle mücadele başlattı

Belediye başkanları ile görüşen Komite Üyeleri, bu konuda bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektörel değerlendirmeler yaparak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz: “Discount marketler, bakkal ve marketlerin kapanmasını beraberinde getiriyor”

Meclis Üyesi Murat Yılmaz, Komite olarak son dönemlerde üzerinde durdukları en önemli konunun discount marketlere (marketler zinciri) yönelik yürüttükleri çalışmalar olduğunu söyledi. Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz belediyeleri ile konuyu görüşüp yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştıklarını kaydeden Yılmaz, "Son dönemlerde hemen her mahallede 3-4 tane discount market açıldı. Bu durum bakkal ve marketlerin kapanmasını beraberinde getiriyor. Yaşananlar elbette bizim gibi yerel bakkal ve marketlere ürün satan toptan gıda sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bu konuda acil tedbir alınması gerektiği inancıyla son iki yıldır büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi bir karar almış; discount marketlerin açılmasına yönelik çeşitli şartlar getirmiş. Biz de ilçe belediyelerimizle temasa geçerek bu konuyu paylaşıp, Mersin'de neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Şu ana kadar oturtabildiğimiz bir sistem olmasa da umutluyuz. Sorunun çözüleceğine inancımız tam" dedi.

Bu tür marketlerin İstanbul, Ankara merkezli olduğunu ve kent ekonomisine katkı sağlamadığını anlatan Yılmaz, aynı şekilde büyük AVM'lerin de ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ve bu tür yerlerin de açılması noktasında düzenlemeler beklediklerini söyledi. Yılmaz, AVM'lerin şehir dışına taşınması ile yerel firmaların korunabileceğini dile getirdi.

Sapan: "Turuncu levha çalışmasına başladık"

Bakkal ve marketlerin korunmasına yönelik ilgili bakanlık tarafından ilçelerde bir çalışma başlatıldığını, ancak bunu yeterli görmediklerini dile getiren Meclis Üyesi Metin Sapan ise merkezde de önemli sorunlar yaşandığını anlattı. Sayıları hızla artan discount marketler nedeniyle çekirdek ailelerin işlettiği bakkalların, marketlerin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Sapan, "Eskiden bir bakkal bir çekirdek aileyi geçindiriyordu. Şimdi ise geçinmeleri mümkün değil. Bu marketler ise bir ya da iki kişiyi asgari ücretle çalıştırıp işini yürütüyor. Yöneticilerini ise zaten yine İstanbul ya da Ankara'dan getiriyorlar. Böylece kent istihdamına da yeterli katkıyı sağlamıyorlar" diye konuştu.

Bu marketlerde yalnızca gıda değil, zücaciyeden oyuncağa, ayakkabıdan iç çamaşırına kadar çok geniş yelpazede ürün satıldığına işaret eden Sapan, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Bakkal ve büfe sayısında ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden Sapan, buna paralel toptan gıda satışı yapan firmaların sayısında da azalmaların başladığını söyledi. Yereli güçlendirmek adına 'Turuncu Levha' uygulaması üzerinde çalıştıklarını da belirten Sapan, bu levhayı taşıyan yerel marketlerin ve bakkalların güç birliğine gitmesi üzerinde durduklarını kaydetti.

Dönmez: "Yurt dışı çalışmalarına da yöneldik"

Meclis Üyesi Tevfik Dönmez de yurt dışına yönelik çalışmalar da yürüttüklerini dile getirerek, kendisinin DEİK Hindistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı olması nedeniyle ağırlıklı olarak bu ülke ile temasları artırdıklarını bildirdi. MTSO'nun Hindistan Maharashtra Eyaleti Sanayi Odası ve ICIB Odaları ile gerçekleştirdiği iki adet kurumsal işbirliği anlaşmasına Dış Ticaret Çalışma Grubu olarak aracılık ettiklerini ifade eden Dönmez, yürüttükleri çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. İlk sonucu soğan ihracatında aldıklarını dile getiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Hindistan'da bu yıl olumsuz hava şartlarından dolayı soğan rekoltesinde düşüş yaşandı. Bu sorunu aşmak adına aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerden talepte bulundular. Türk üreticileri, bunun üzerine Hindistan'a son 1,5 ayda yaklaşık 50 bin ton, toplamda ise 200 bin ton soğan ihraç etti. Yeni siparişleri karşılamak için hazırlıklara başladı. Bu ihracatın önemli bir bölümü Mersin'den gerçekleştirildi."

"Dünyada işler tersine gitse de fırsatlar Mersin'e gelmeye başladı. Önemli olan bizim hazır olup bu fırsatları değerlendirebilmemiz" diyen Dönmez, bu noktada kentin önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Özellikle Mersin Limanının kent ihracatı adına umut verici olduğunu belirten Dönmez, "Limanımız dünyada önemli bir hub olma yolunda ilerliyor. Bu, güzel ve umut verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.