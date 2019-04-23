MTSO ve Mersin İŞKUR arasında işbirliği protokolü

3 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek Mersin İş ve Kariyer Fuarı'na yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Valiliği himayesi, Mersin İŞKUR koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Mersin İş ve Kariyer Fuarı'na sayılı günler kala MTSO ve Mersin İŞKUR işbirliğine gitti. Bu çerçevede, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, işbirliği protokolü imzaladı. İmza törenine MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) Başkanı Serkan Özada da katıldı.

Tören sonrasında açıklama yapan İl Müdürü Kutlu, bu yıl fuarda 130 kurum ve kuruluşun stant açacağını belirterek, bunların 110'unun özel sektör temsilcisi, diğerlerinin de üniversiteler, STK'lar ve odalardan oluştuğunu söyledi. Özel sektör temsilcilerinin ise ağırlıklı olarak perakende, sanayi ve turizm alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Kutlu, “Bugüne kadar düzenlediğimiz fuarlarda güzel geri dönüşler aldık. Fuarlarımız aracılığıyla bin 400 kişiyi işe yerleştirdik; bin 200 gencimizi de işbaşı eğitim programımızdan yararlandırdık. Bu fuardan da güzel sonuçlarla ayrılacağımızı düşünüyorum” dedi.

Fuarı her yıl dijital anlamda geliştirdiklerini dile getiren Kutlu, “Geçen yıl fuarımızda karekod uygulaması başlatmıştık. CV'lerin verilmesi sırasında beklemeleri önlemek adına geliştirdiğimiz bu yöntemi bu yıl da devam ettireceğiz. Ayrıca bu yıl Türkiye'de bir ilke daha imza atarak fuarımıza ‘sanal fuar' özelliği de kazandıracağız. Bu sayede sadece Mersin'de değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan kişi, fuara online girip ziyaret ederek iş başvurusunda bulunabilecek” diye konuştu.

Kutlu, destekleri dolayısıyla MTSO Başkanı Kızıltan'a teşekkür etti.

“İstihdama yönelik her türlü organizasyonun destekçisiyiz”

MTSO Başkanı Kızıltan ise kentin en önemli konusunun istihdam olduğuna dikkat çekerek, bu alanda yapılacak her türlü organizasyonun destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu noktada Mersin İŞKUR'un çok önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kızıltan, işadamlarının ihtiyacı olan vasıflı elemana ulaşmasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını kaydetti. Kızıltan, İŞKUR Müdürü Kutlu nezdinde emeği geçen tüm İŞKUR ailesine teşekkür etti.

Türkiye'nin bu alandaki ilk dijital fuarı olma özelliği taşıyacak olan 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile iş arayanlar ve işverenleri buluşturarak, iş gücünün artırılması ve istihdam ortamının hareketlendirilmesi hedefleniyor.