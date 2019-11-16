MTSO'da ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri' fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçıları Mustafa Eser ve Sevim Eser, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli fotoğraf sergisi açtı. Mersin'in tarihi yerlerinin fotoğraf kareleri ile yansıtıldığı sergide, iki sanatçının 40 eseri beğeniye sunuldu.

MTSO Sanat Galerisi, Fotoğraf Sanatçıları Mustafa Eser ile Sevim Eser'in fotoğraflarından oluşan 'Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Mersin'in ören yerlerini kendi vizörlerinden yansıtan sanatçıların 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Serginin yanı sıra sanatçılar, kent tarihine kalıcı bir eser bırakmak adına çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları albümün imza törenini de gerçekleştirdi. Albümdeki fotoğraflardan oluşan kısa film gösteriminin de renk kattığı sergi ve imza töreni açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile sanatseverler katıldı.

“Mersin sadece Kızkalesi'nden ibaret değil”

Sergi açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, Mersin aşığı olarak kente kalıcı bir eser bırakmak adına çektiği fotoğrafları albümleştirdiğini söyledi. Daha önce de Mersin'in kelebek, çiçek ve doğasına yer verdiği 3 albüm kitabının olduğunu anlatan Eser, “Bu kitaplarımdan kesitler sunduğum fotoğraf sergilerimi başka ilerde de açarak, Mersin'in sadece Kızkalesi'nden ibaret olmadığını tüm ülkeye anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Sergiyle aynı ismi taşıyan ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli albüm hakkında bilgi veren Eser, geçmişi fotoğraflarla kayıt altına almayı ve geleceğe taşımayı amaçladıklarını söyledi. Albümün 13 yıllık bir çalışma ürünü olduğunu belirten Eser, içerisinde 72 ören yerinden çekilen 192 fotoğraf bulunduğunu kaydetti. Kente ait belge ve arşivlemenin az olduğunu görerek, ‘Biz ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıktıklarını anlatan Eser, “Yaşadığımız topraklara sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla kentimizi en iyi bildiğimiz yöntemle, fotoğraf sanatı ile anlatmak istedik” diye konuştu.

Kendisinin mali müşavir, eşinin ise emekli eğitimci olduğunu dile getiren Eser, eşiyle beraber fotoğraf çekmek, eski Mersin fotoğraflarını toplamak ve arşivlemek gibi ortak noktalarından bahsetti. Kentin tarihiyle ilgili hikayeleri dinleyerek büyüdüklerine, daha sonrasında buraları gezerek fotoğrafladıklarına değinen Eser, şunları söyledi:

“Akdeniz'in sahillerinde gezerken, güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru tarih fışkırır. Bu tarihi fotoğraflarken bazen gün doğumunda Anamur Kalesinden güne merhaba dedik, bazen de gün batımında Tarsus Roma Yolu Kilikya Kapısından hoşçakal dedik. Burada yaşayan, bu topraklar adına savaşan kralları, kraliçeleri düşündük. Biz de onların geçtiği yollardan yürüdük, iz bıraktıkları yerleri büyük bir heyecanla fotoğrafladık.”

Sergi, 27 Kasım'a kadar gezilebilecek.