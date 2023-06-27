MTSO'da Kızıltan'ın başkanlık görevi sona erdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan'ın başkanlık görevi sona erdi. Kızıltan'ın, yüzde 1 hisseyle ortak gösterildiği şirketin genel kurulunda yetkisi alınınca, yasa gereği başkanlık görevinin de sona erdiği öğrenildi.

2022 yılı Aralık ayında tartışmalı geçen seçimlerde ikinci kez MTSO Başkanlığına seçilen Ayhan Kızıltan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinin sona erdiğini duyurdu. Kızıltan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 yıldır sürdürmekte olduğum ve şahsım adına 2. kez seçildiğim MTSO Başkanlığı görevim bugün itibarı ile son bulmuştur. Seçimde mağlup olmayı hazmedemeyenler, ne yazık ki türlü ayak oyunlarıyla görevimden ayrılmamı sağladılar. Mersin'in bu kadim ve güçlü kurumuna bugüne kadar büyük bir onurla elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. MTSO'da bir felsefe ortaya koyarak herkesi kucaklayan bir anlayışla yönetip kapalı bir odayı Mersin'e açtım. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, çeşitli pazarlıklarla ve entrikalarla ele geçirilecek bir kale değildir. Aksine doğrulukla, şeffaflıkla, herkese eşit davranarak yönetilmelidir. Bayramdan sonra ayrıntılı bir açıklama yapacağımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

MTSO'nun yeni başkanının, yönetim kurulu arasından yapılacak olan seçimle belirleneceği belirtildi.