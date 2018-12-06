MTSO'da 'Mersin başkanından ne bekliyor?' konferansı

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından 'Mersin başkanından ne bekliyor?' konulu konferans düzenlendi.

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimler öncesinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek “Mersin başkanından ne bekliyor?” konulu bir arama konferansı düzenlenmesini sağlayan MTSO, 2019 yerel seçimleri öncesinde bu etkinliğini tekrarladı.

Kentteki sivil toplum örgütleri temsilcilerinden üniversitelere, basın kuruluşu temsilcilerinden MTSO meclis ve komite üyelerine kadar geniş katılımlı olarak düzenlenen ve İzgören Akademi tarafından yönetilen konferansta, yeni yerel yönetimden ne beklendiği sorusuna yanıt arandı. Katılımlı ve etkileşimli bir beyin fırtınası çalışması olan ve tüm gün devam eden konferans, iki farklı oturumda gerçekleşti. Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada her kesimin görüşleri alınmaya çalışıldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol'da tüm gün boyunca organizasyonu takip ederek çalışmalara destek verdi. Konferansta konuşan Kızıltan, dünya değiştikçe, ekonomi gelişip dünyanın siyaset ve hizmet mantığı değiştikçe kentlerin yönetim anlayışının da değişmesinin doğal olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin de bu değişim mantığından muaf tutulmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kızıltan, “Mersin'in geleceği adına oluşan bu değişimlere katkıda bulunmak ve Mersin adına sorumluluklarımızı yerine getirmek için 'Mersin başkanından ne bekliyor? konulu bir arama konferansı tasarladık. Önce bunu iş dünyası olarak yapmayı planlasak da üniversitelerimiz olmadan, toplumun kılcal damarları olan STK'lar olmadan, kentin birçok farklı dinamiği olmadan, bu sorunların tespit ve çözümlerinin tam anlamıyla gerçeği yansıtmayacağını düşündük. Mümkün olduğunca Mersin'in dinamiklerini bir araya getirmeye çalıştık. Mersin ile ilgili önemli ve ciddi bilgi ve tecrübeleri olan siz değerli katılımcılarla, yerel yönetim temelinde sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız ve bunları kağıda dökeceğiz. Bu sorunların doğru tespit ve çözümünde yer almak Mersin'e olan borcumuzdur" dedi.

Siyasetçilerin gelip geçeceğini, belediye başkanlarının, milletvekillerinin gelip geçeceğini kaydeden Kızıltan, “Ama biz hep buradayız. Bizim ailelerimiz, çocuklarımız burada. İşlerimiz, geleceğimiz bu kentte. Bu anlamda Mersin'in sorunları en çok bize yansımaktadır. Öte yandan, her anlamda sorunları çözülmüş bir Mersin'den de en büyük yararını görecek olanlar yine bizler olacağız. Onun için Mersin yerel Yönetimlerden, başkanlardan ne istiyor? sorusunun cevabını bilimsel ve tarafsız bir şekilde ortaya koymak, hem sorumluluğumuz, hem de geleceğimiz adına hayati bir konudur" diye konuştu.

Yapılan çalışmanın aynı zamanda Mersin'i yönetmeye talip kişiler için de bulunmaz bir bilgi envanteri, yol haritası olacağını anlatan Kızıltan, sonuçları tüm başkan adayları ile paylaşacaklarını bildirdi.