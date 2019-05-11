MTSO'da 'tekamül' sergisi

Mersin'de sanatçı Tuğba Küçükbahar, 'Tekamül' isimli sergisini açtı. 36 resim, 10'un üzerinde heykelden oluşan sergi, büyük ilgi gördü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açılan sergi öncesi konuşan Tuğba Küçükbahar, her insan gibi kendisinin de hayatın her döneminde çeşitli iniş ve çıkışlar yaşadığını söyledi. Yaşadıkları tüm süreçlerin kendisini olgunlaştırdığını, hayata bakışında değişimler olduğunu kaydeden Küçükbahar, "Son bir yıllık süreçte kendimi geliştirmek adına büyük ilgi duyduğum mitolojiye, astrolojiye, yaradılış, inanç sistemlerine merak sardım. Farklı inanç sistemlerindeki benzerlikleri araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalarda gördüm ki gerek mitoloji gerek astroloji gerekse inanç sistemlerinde kullanılan simgelerin tamamı ortak. Farklı yüzyıllarda yaşamış farklı medeniyetler ortak simgelerde buluşuyor. Ben de eserlerimde bu simgelere yer verdim" dedi.

Karenin astrolojide de mitolojide de inanç sistemlerinde de somut kavramları, dairenin ulvi ya da ruhani anlamları, spirallerin sonsuz yaşamı temsil etmesi gibi ortak bir yapının hakim olduğunu vurgulayan Küçükbahar, çalışmalarını da bu ortak simgelerle anlamlandırdığını söyledi. Eserlerinde ilk yazılı kil tabletler olması nedeniyle Sümer alfabesini, Türklerin bilimsel yaşamı açısından önem taşıyan Göktürk alfabesini, tüm dinlerden izler taşıyan Enok alfabesini ve Türk alfabesini kullandığını kaydeden Küçükbahar, “Sümer, Göktürk ve Enok alfabelerinin Türk alfabesine karşılık gelen şekilleri ile eserlerimin üzerine inanç, tanrı bizi affet, tekamül gibi kelimeleri koreografik olarak düzenledim" diye konuştu.

Resimlerinde ahşap dokuları kullandığını dile getiren Küçükbahar, bu dokuları oluşturmak için de kendi yaptığı özel aletleri kullandığını ifade etti. Kendisinin Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduğunu kaydeden Küçükbahar, o döneme kadar hiç heykel yapmayıp resme ağırlık verdiğini fark ederek, Tekamül isimli sergisinde heykele de yönelme kararı aldığını söyledi. Aynı şekilde daha önce hiç yapmadığı seramikle de ilgilenmek isteyip sanatsal zenginliğini artırmak adına seramik tekniklerini de araştırıp uyguladığını kaydeden Küçükbahar, seramik heykellerinin bir kısmının tamamen el yapımı olduğunu, bir kısmının ise kalıplardan üretildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. 22 Mayıs'a kadar açık olacak sergi hafta içi 08.30-18.00, Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.