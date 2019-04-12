MTSO'dan, Balıkesir iş dünyasına TBİM desteği

Protokole, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı da imza attı.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ile Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ticaret odalarının başkanları, bir dizi ziyaret, inceleme ve işbirliği protokolü imza törenine katılmak üzere Mersin'e geldi. İki gün boyunca Mersin'de incelemeler ve bilgi paylaşımında bulunan Balıkesir Heyeti, bugün MTSO'da Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) Hizmetleri ve MTSO Personel Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri İşbirliği Protokolünü imzaladı. MTSO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Balıkesir heyeti, ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ile MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezimiz yeni nesil ticari bilgi üretiyor”

İmza töreni öncesinde konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, firmaların hiper rekabet ortamında ticari stratejiler geliştirmelerine, sürdürülebilir karlılıklarını sağlamalarına ve uluslararası alanda rekabet edebilirliklerine destek olmak amacıyla 2017 yılında kurulan MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin önemine değindi. TBİM projesine ÇKA desteğiyle başladıklarını belirten Kızıltan, “Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezimiz yeni nesil ticari bilgi üretiyor. İhracatçıların ve ithalatçıların çok faydalanacağı bir sistem. Bizim yöremizdeki ihracatçılardan faydalanan çok sayıda kişi var. Size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Türk iş aleminin, özverili, fedakar çalışmalarıyla ülkeyi ayakta tuttuğunu da vurgulayan Kızıltan, TBİM gibi projelerin özel sektörün daha da güçlenmesine katkı koyacağını söyledi.

“Protokol, ülkemiz ve bölgesel kalkınma açısından yararlı olacak”

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Eğinlioğlu da Balıkesir'den farklı bir coğrafyaya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. MTSO ile yapacakları protokolün Türkiye ve kendi bölgeleri için anlam taşıdığını dile getiren Eğinlioğlu, “Yapacağımız protokolün ülkemiz ve bölgesel kalkınma açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra da ilişkilerimizin soğutmadan devamını sağlayabilecek faaliyetlerde birlikte olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Mersin'in bize, bizim Mersin'e katacağımız artı değerler var”

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula ise TOBB çatısı altındaki odalar arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla Mersin'e geldiklerini kaydetti. Bu ziyarette, kendi bölgelerindeki ihracat potansiyelini daha ileri noktalara taşımak için söz konusu işbirliği protokolünü imzalayacaklarını belirten Kula, “Mersin'in bize, bizim Mersin'e katacağımız artı değerler olduğu kanaatindeyim. Amacımız, önce bulunduğumuz şehrin, ardından da ülkemizin kalkınmasına fayda sağlamak; taş üstüne bir taş daha koymak” ifadelerini kullandı.

“TBİM, örnek olarak sunduğumuz projelerimizden biri”

ÇKA Genel Sekreteri Altunsu da çalışmaları hakkında Balıkesir Heyetine bilgi verdi. Projelere mali kaynak sağlayan bir kurum olarak, iyi projelere destek sağlayarak, o projelerin uygulanmasını ve bir şekilde çarpan etkisi olmasını sağlamak istediklerini söyledi. Destek verdikleri projelerin Bakanlıklar ve medyanın ilgi odağında olduğunu vurgulayan Altun, TBİM projesinin de Örnek olarak sundukları projelerden biri olduğuna dikkat çekti. Projede emeği geçenleri kutlayan Altunsu, “İyi bir öngörü ve sistemli çalışmayla örnek bir proje ortaya koydular. Benzer bir yapı Adana Ticaret Odası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda da kuruldu. Tekirdağ'a da bu sistem kuruldu” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın da projeyi önemsediğini ve eğitim verilmesini istediğini anlatan Altunsu, bu çerçevede MTSO uzmanlarının farklı illerde eğitimler verdiklerini aktardı. KOBİ'lerin de bu projenin yeterince farkına varmalarını isteyen Altun, şöyle devam etti: “Memleketin ticari hayatında bir dönüm bu proje. Bütçesi küçük ama bilginin tüm ilişkileri belirlediği bir çağda yaşıyoruz ve ticari bilgiler elinizin altında. Ülke analizleri, hedef pazar analizleri yapan ciddi bir bilgi sistemi var. Yıllardır o bilgiler orada duruyordu, biz yararlanamıyorduk. Bu vesileyle bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. İnşallah sizlerin de buraya kadar gelip protokol imzalamanız ve bölgenizde kullanması memleketimizin diğer taraflarına da sıçramasına vesile olur; ülkemizin içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan kurtulup 2023 hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuruz.”

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Güç ise Mersin'de iki şey öğrendiğine işaret ederek, “Birincisi, ajanslarının kuruluşundaki MTSO'nun başlatıcı rolünü; ikincisi de ÇKA zaten Türkiye'deki ilk kalkınma ajansı olması dolayısıyla bizim için bir örnek teşkil ediyordu; burada bu örneği somuta dökmüş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MTSO Projeler Müdürü Fevzi Filik, Balıkesir Heyetine TBİm Projesi ve protokol çerçevesinde verilecek destekleri anlatırken, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek de Mersin ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra oda başkanları işbirliğini protokolünü imzaladı.