MTSO'dan İSO 500 listesine giren Mersinli firmalara kutlama ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetimi, Mersin'den İSO'nun Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren 8 firmayı ziyaret ederek, başarılarından dolayı kutladı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek ve Başkan Danışmanları Orhan Çapan ile Cenk Cenkcimenoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer alan Mersinli firmaları ziyaret etti. Mersin'den listeye girmeyi başaran 8 firmanın yöneticileriyle bir araya gelen MTSO Heyeti, firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı, fabrikaları gezerek üretimi yerinde inceledi, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“Mersin, gücünü güçlü firmalarından alıyor”

Ziyaretler sonrasında bir açıklama yapan MTSO Başkanı Kızıltan, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Mersin'in değerlerini ortaya çıkarmak, farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Mersin'in göründüğünden çok daha güçlü bir kent olduğunu dile getiren Kızıltan, “Bu gücünü de güçlü firmalarımızdan alıyor. Elde ettikleri başarılar tüm kente, tüm firmalarımıza moral oluyor. Bu nedenle biz de başarılı firmalarımızı ziyaret ederek onlara moral verip tebrik etmek istedik” dedi.

MTSO olarak başarılı firmaların her zaman yanında bulunduklarını ve ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Kızıltan, “Mersin'i ve bizleri gururlandıran tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“Firmalarımızla gurur duyuyoruz”

MTSO Meclis Başkanı İzol de “Mersin iş dünyası olarak listelere giren tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum. İş verdiler, aş verdiler, ihracatla ülkemize zenginlik getirdiler, vergileriyle ülkemize katkıda bulundular. Hepsiyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaretin geliştirilmesi, ihracatın artırılması noktasında karşılaşılan zorlukları el ele vererek aşabileceklerini belirten İzol, “Firmalarımızın başarısının artarak devam etmesini dilerim” dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyetleri dile getiren firma yetkilileri ise onur duyduklarını dile getirerek, birlik ve beraberliğin, desteğin mevcut başarıları artıracağını söylediler. Paradan çok takdir edilmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden firma yetkilileri, sanayicinin ihmal edildiği kentlerin gelişmesinin mümkün olmayacağını, bu nedenle sanayicinin yanında olan bir oda yönetimi görmeyi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladılar.