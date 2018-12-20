MTSO'nun 133. yıl balosu

Kent protokolü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 133'üncü yıl kutlama balosunda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği gecede konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “İşte görmek istediğimiz tablo bu. Odamız Mersin'i bir araya getirip kaynaştırdı” dedi.

MTSO, kuruluşunun 133'ncü yılını, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başta olmak üzere kent protokolü, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, komite keleri ve personelinin katılımıyla düzenlediği balo ile kutladı. Kutlama, odanın 2018 yılı çalışmalarının anlatıldığı kısa tanıtım filmiyle başladı. Ardından konuşan Başkan Ayhan Kızıltan, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Mersin'de görmek istediğimiz tablo karşımda duruyor. MTSO olarak biz de kentimizde bunu istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek istiyoruz. Yıl içerisinde ticaretten sanayiye, sanattan eğitime çok çeşitli alanlarda hizmet verme gayreti gösterdik" dedi.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise MTSO'nun kurulduğu günden bu yana kentin ekonomik hayatının gelişmesinde her zaman öncü rol üstlendiğini belirterek, kentin ekonomik ve kültürel hayatının her zaman içinde olduklarını vurguladı. Mersin'in ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermeye çalıştıklarını dile getiren İzol, MTSO'nun kentte çok sayıda eser kazandırdığını, kazandırmaya da devam ettiğini söyledi. MTSO'yu iş dünyasının ‘lobi gücü' olarak tanımlayan İzol, üyelerin ve Mersinlilerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek sorunların çözülmesinde etkin rol oynamaya bundan sonrasında da devam edeceklerini belirtti. Kentin beklediği, sektörel ticaret bölgeleri, imar planının tamamlanması, lojistik merkez, turizm merkezleri gibi çalışmaları hatırlatan İzol, “Bu konuların çözümünde başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın desteğini alacağız. Mersin iş dünyasının çatı kuruluşu olarak birlik ve beraberlik içinde kentin lobi gücünü artırmayı ve sürdürmeyi temel görev olarak benimsedik. Bu şekilde tüm sorunların altından kalkacağımıza yürekten inanıyorum. Aldığımız bayrağı, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, bizden sonra görev alacaklara gönül rahatlığıyla teslim edeceğimizden eminim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da MTSO'nun kentin lokomotifi olduğuna işaret ederek, "Elbette bir kentin gelişimi için genel ve yerel idareciler var ama bunların ötesinde kentin geleceğine yön verecek, özellikle Mersin gibi yoğun göç almış bir kentte büyük sorun olan istihdamın çözümüne katkı koyacak kuruluşlar da var. Bunların başında da ticaret ve sanayi odaları geliyor. 350 bine yakın Suriyelinin yaşadığı bir kentte ve son 50 yılda nüfusu 30 katına çıkmış bir kentte bu tür kuruluşlar kentin geleceği açısından çok önemli. Yaklaşık 57 aydır MTSO ile uyum içinde Mersin'e bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda gerek Tarsus'ta bulunduğum sürede gerekse Mersin'de kendimi şanslı hissediyorum. MTSO'nun 133. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Mersin'in plakası gibi nice 33 yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Ali İhsan Su ise MTSO'nun 133. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "MTSO'nun kuruluşunu en kalbi duygularımla kutluyor, nice yıllar diliyorum. Kentimiz coğrafi konumu, sahip olduğu potansiyeli ve sizler gibi maharetli iş insanlarıyla ülkemizin önde gelen illerinden biri oldu. Hep birlikte gururunu yaşıyoruz. 133 yıldan beri MTSO ve odaya bağlı iş insanlarımız yaptıkları çalışmalarla, yatırımlarla, istihdama sağladıkları katkılarla ilimizin çok daha ileri seviyelere gelmesine önemli katkılar sağlamıştır. Odamız tüm bu işlevlerini büyük bir maharetle, şevkle, heyecanla günümüze kadar getirmiş. İnanıyorum ki bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.