Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe fidanı dikildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünyaca ünlü sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ adına kurulan ‘Meşe Koruluğu'nda 105 meşe fidanını toprakla buluşturdu.

Çavuşlu Sosyal Tesisleri güney yamacında Çığ adına kurulan meşe koruluğunda fidanlar toprakla buluştu. Diktiği meşe fidanına can suyu vermeyi de ihmal etmeyen Seçer, kurulan koruluğun güzel bir ormana dönüşerek, şehrin yeşillendirmesine katkı sunmasını temenni etti.

Bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı boyunca bilimi kendisine mürşit edinen bir kişi olduğunu kaydeden Seçer, Çığ'ın 105. doğum gününü kutlayarak, “Hayatı boyunca hep çalışmış, hep emek sarf etmiş ve hep bu ülke için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olmuş. Bilimi kendisine mürşit edinmiş, kafası hiç gerilerde, hurafelerde, palavralarda olmamış, hep gerçekleri aramış. O açıdan benim gibi insanlar böyle insanlara çok saygı duyar. Çünkü ben de aynı anlayışta bir insanım. Allah daha uzun ömür versin. Bugün yaşını kutlayacağız ama çok değerli taze bir beyin olarak, düşünce insanı olarak onu değerlendiriyorum. Çünkü hala çalışıyor, hala okuyor, hala araştırıyor, hala topluma bir şeyler vermeye çalışıyor. Bu açıdan yaşı ne olursa olsun, benim için son derece enerjik, genç bir dimağ" dedi.

105'inci yaşını kutlayan Muazzez İlmiye Çığ için kurulan koruluğun alanı ise toplam 4 bin 668 metrekareden oluşuyor.