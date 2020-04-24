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Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürü Ercan Elbir, ilk sahuru kontrol noktasında görevli ekiplerle yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürü Ercan Elbir, ilk sahuru kontrol noktasında görevli ekiplerle yaptı. Polis evinde hazırlanan 200 çorba ve sahurluk, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında çalışmalarını sürdüren polis ve sağlıkçıları ziyaret eden Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, sahur vaktinde kontrol noktasında bir araya geldi. Beraberinde getirdikleri çorbalar uygulama noktasında kurulan sofrada sahur yapan ekiplerle birlikte ilk sahurunu yapan Müdür Elbir, teşkilat mensuplarının aynı ailenin ferdi olduğunu söyledi.


Polis evinde yapılan 200 adet çorba ve sahurluk, kontrol noktalarında ve nöbette olan ekiplerin yanısıra jandarma ve sağlık ekiplerine dağıttıklarını belirten Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Ramazan ayı boyunca sahurda bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.


Elbir, “Arkadaşlarımızla anlamlı geceyi daha anlamlı hale getirmek için sizlerle birlikteyiz. Kontrol noktasında çalışan personelimize, sağlık ve jandarma ekiplerimizle biraradayız. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke olarak hep birlikte mücadele ediyoruz. İnşallah bu zor günleri yine hep birlikte atlatacağız. Sizlere il Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'nin selamlarını iletmek istiyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

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