İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Sertoğlu'ndan İHA'ya 10 Ocak ziyareti

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Meryem Sertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosu’nu ziyaret etti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Meryem Sertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosu'nu ziyaret etti.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Mersin Bürosu'nu ziyaret eden Sertoğlu ve şubede görevli polis memurları, Büro Sorumlusu Hüseyin Kar'a çiçek verdi. Basın mensuplarının gece gündüz demeden her koşulda çalıştığını kaydeden Sertoğlu, gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi. Sertoğlu, basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını, bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı


Büro sorumlusu Kar ise basın ile emniyetin hep iç içe, birçok olayda birlikte çalıştığını kaydederek, ziyaretlerinden dolayı Sertoğlu'na ve beraberindekilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.