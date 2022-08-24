Müftü Deresinde ıslah çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ani yağışlarda muhtemel sel ve taşkınları önlemek amacıyla iş makineleri yardımıyla Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Müftü Deresinde başlattığı ıslah çalışmasına katıldı.

Akdeniz Belediyesi, yağış mevsimi başlamadan önce Akdeniz ile Yenişehir ilçelerini birbirinden ayıran Müftü Deresi yatağında, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı ıslah çalışmasına destek verdi. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, loder ve ekskavatör yardımıyla dere yatağından toplanan tonlarca atığı kamyonlara yükleyip bölgeden çıkardı.

Vatandaşlar da ıslah çalışması yapılmasını istemişti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın esnaf ve mahalle ziyaretleri sırasında da birçok vatandaş, dere içindeki manzara nedeniyle şikayetlerini dile getirmiş, ıslahını istemişti. Yapılan çalışma sayesinde hem dere yatağında güvenlik sağlandı hem de çevre estetik görünüm kazandı. Müftü Deresi yatağındaki temizliğe tanık olan vatandaşlar da yağmur mevsimi öncesi başlatılan çalışmalar sayesinde muhtemel sel veya taşkınların önüne geçilebileceğini belirterek ekiplere teşekkür etti.