Müftü Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Müftü Deresi ıslah çalışmasında Millet Bahçesi kısmındaki çalışmada fiziki olarak yüzde 75 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların kasım ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'de çalışmaları devam eden Efrenk (Müftü) Deresi Islahı işi ile ilgili açıklama yaptı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Genel Müdür Yıldız, “Mersin'de yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisinden geçmekte olan Müftü Deresindeki ıslah projemiz ile öncelikli olarak olası taşkınların engellenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra kazandıracağımız estetik görünüm sayesinde Mersinli vatandaşlarımızın yeni bir yaşam alanı ve huzurla vakit geçirebilecekleri yeni mekanlar kazanmalarına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 75 gerçekleşme sağlandı”

Çalışmalar kapsamında Müftü Deresinin sahilden itibaren 420 metrelik kısmının tabanının harçlı taş tahkimat, kenarlarının ise Millet Bahçesinin temasına uygun olması için pere kaplama duvar inşa edilerek ıslah edileceğini kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi:

“Mersin Millet Bahçesi civarında toplam 840 metre harçlı taş tahkimat temel, 840 metre çift taraflı pere kaplama üzerinde kargir duvar ve korkuluk yapılacaktır. Bugün itibariyle 680 metre taş tahkimat ve 630 metre pere kaplama inşaatı tamamlanmış olup çalışmalar hızla devam etmektedir. Efrenk (Müftü) Deresi Islah çalışmasında Millet Bahçesi kısmındaki çalışmada fiziki olarak yüzde 75 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların kasım ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.”