İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte ’Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte 'Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.


Ziyaretlerde, şehitleri için Kur'an tilavet edilerek dua edildi. Şehit anneleri ve yakınlarıyla sohbet eden Kondi, "Bu günümüzü ailece eli öpülesi şehit annelerimizin ziyaretine ayırdık. Bedenini vatanına siper eden, ruhunu Allah'a teslim eden, dînu devlet, mülkü millet için mücadele ederek şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun. 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' buyuran Efendimiz'in (s.a.s.) anneye verdiği bu özel önem, biz Müslümanlara örnek olmalıdır. Annelerimizin ellerinden öpüyor, bütün annelerimize hayırlı bereketli ömürler diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.