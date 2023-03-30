İhlas Haber Ajansı

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Müftülük personeli 'terör' konusunda bilgilendirildi

Mersin’de müftülük personelleri, terör konusunda bilgilendirildi.

Mersin'de müftülük personelleri, terör konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince, 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' projesi çerçevesinde, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde görev yapan müftülük görevlilerine terör, terörizm, eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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