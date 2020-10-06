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Muharrem İnce Mersin'de

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, ’Memleket Hareketi’ ziyaretleri kapsamında Mersin’e geldi.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretleri kapsamında Mersin'e geldi.


İnce, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı önünden başlayan Mersin programında, İstiklal ve Kuvayi Milliye caddelerinde esnaf ve halk ile bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'yi Memleket Harekatının gönüllüleriyle gezdiğini söyledi. Her gün başka bir ile gidip, vatandaşlarla buluşarak sohbet ettiklerini kaydeden İnce, "Artık eski tip siyaset bitti. Salıdan salıya Ankara'da birbiriyle kavga eden siyaset devri kapandı. İnsanları meydanlara toplayıp, miting yapma devri de kapandı. Artık geleceksiniz caddelere, köylere, kasabalara, Türkiye'yi dolaşacaksınız. Bugün 30. ilimizdeyiz. Biz 81 vilayeti gezeceğiz. Bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan memnun. Biz rahatı seçenler değiliz. Kenara çekilip, milletvekili emekli maaşını alıp, bu pandemi ortamında deniz kenarında keyif yapanlardan değiliz. Şırnak'a da Hakkari'ye de gittik, şimdi Mersin'deyiz. Biz seçimimizi milletin dertlerini dinlemekten, ona çözüm önerisi üretmekten, milletle kucaklaşmaktan yana yaptık. Her ne kadar bu ortamda fiziken kucaklaşamazsak da tokalaşamazsak da gönülleri buluşturmaya geldik. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ihtiyacı var. Türkiye önce barışmalı, Türkiye önce üretmeli, ondan sonra da adil bölüşmelidir" dedi.

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