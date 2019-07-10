Muhtar, 500 yaşındaki çınar ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesini istiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan vatandaşlar yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacının “Tabiat Varlığı” olarak tescillenmesini istiyor.

Boztepe Mahallesi Muhtarı Kenan Toros, Boztepe Yaylasındaki yaklaşık 500 yaşında olduğu tahmin edilen buladan (çınar) ağacının kırsal turizme kazandırılması maksadıyla “Tabiat Varlığı” olarak tescillenmesini istedi.

Çınar ağacının yörede yaşamış ve yaşayan insanların yerel kültüründe özel bir yeri olduğunun altını çizen Muhtar Kenan Toros, “Yörük dedelerimiz Tarsus, Ashab-ı kehf, Karadiken, Boztepe, Ayrancı-Ereğli istikametinde belirli menzillerde her pınarın başına bir çeşme veya oluk tesis etmişler, hemen yanına da bir buladan ağacı dikmişlerdir. Bu güzergah üstündeki en yaşlı buladan ağacı da yine Osmanlı Döneminde inşa edilen tarihi bir çeşmenin hemen önünde yer alan yaylamızdaki bu ağaçtır. Yaylamızın en güzel, en müstesna yerinde yaşamaktadır. Ağacımızın yaşı ve cesametinin büyüklüğü, yaylamıza gelen misafirlerin oldukça ilgisini çekmektedir. Misafirlerimiz ağacın altındaki özel mekanda çay içip, yemek yiyerek dinlenmekte ve hoşça vakit geçirebilmektedirler. Ağacın altında çeşitli fotoğraflar çekmektedirler” diye konuştu.

Çınar ağacın ataları tarafından özellikle buraya dikilip büyütüldüğünü bildiklerini ifade eden Muhtar Toros, “Bir tabiat varlığımız olarak korunup bizden sonraki nesillere emanet edilmesi açısından da muhafaza etmek bize düşmektedir. Ağacımızın en az, 500 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Yöremizde bu ağacın yaşında başkaca, bu kadar yaşlı bir ağaç mevcut değildir. Dedelerimizin altında gölgelendiği, ferahlayıp dinlendiği bu kadim ağacın yöremizin “kırsal turizm değerleri” arasında yer alması ve tanıtılması maksadıyla “Tabiat Varlığı” olarak tescil edilmesinde fayda görmekteyiz. Bu işlemi gerçekleştirmek bakımından sayın Kaymakamımıza da müracaatta bulunacağız inşallah. Bu konuda ilgililerin yardım ve desteğini bekliyorum” dedi.