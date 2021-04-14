Muhtar Aydın, “Yeni Hastane için yapılan kavşağın gözden geçirilmesini istiyoruz"

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mersin-Adana istikameti D-400 karayolu yanında yapımı bitme aşamasına gelen Yeni Devlet Hastane önünde yapılan kavşağın gözden geçirilmesi istendi.

Kavşakta yaya geçişlerine yer verilmediğini belirten Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, kavşağın hem esnaflara hem de 3 mahalle sakinlerine zarar verdiğini söyledi.

Kavşak projesinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Muhtar Aydın, okulların açılmasıyla kavşağın büyük tehlike arz edeceğini ifade etti.

İlgili birimlere dilekçe verdiğini belirten Muhtar Aydın, “İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Valiliği başta olmak üzere ilgili bütün kurumlara dilekçe yazdım. Kavşağın tekrar gözen geçirilmesi zorunlu olduğunu dile getirdik. Yayalar için geçiş güzergahı yada kaldırım hiç düşünülmemiştir” dedi.

Muhtar Aydın'ın ilgili kurumlara gönderdiği dilekçe şöyle; “Şehrimizde yapılan Devlet Hastanesi inşaat önünde D-400 karayolu üzerine ışıksız kontrollü kavşak yapılmıştır. Yapılan ışıksız kontrollü kavşak sadece araçların geçişine sağlayacak şekilde planlanıp yapılmıştır. D-400 karayolu şehrimizi Güney-Kuzey olarak ikiye bölmektedir. Güneyde bulunan Şahin Mahallesi yaklaşık 10 bin nüfuslu bir mahalledir, mahallenin vatandaşları bu kavşaktan nasıl geçileceği konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Çalışan işçi kesiminin çok olduğu Şahin Mahallesi'nden Devlet Hastanesine mesai saatlerinde yoğun yaya trafiği olmaktadır. Mahallede semt pazarı bulunmadığından, hastane civarında, D-400 karayolunun karşı tarafında bulunan sabit semt pazarına vatandaşlar yaya olarak geçip alışverişini yapmaktadır, bu yoğun trafikte geçişlerde tehlike arz etmektedir. Devlet Hastanesinin açılışı yapılmadan yaya trafiğinin düzenlenmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Muhtar Aydın, kavşaktan dolayı bir çok köyün yolları kapandığını, köylere gidecek olan araçların mahalle içerisinde geçmek zorunda kalacağını belirtti.