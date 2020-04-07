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Muhtar maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalle muhtarı, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahalle muhtarı, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.


İlçeye bağlı Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sadık Kenarlı, örnek bir davranışa imza attı. Kenarlı, korona virüs salgını nedeniyle muhtarlık maaşını, mahallede ihtiyaç sahibi olan ailelere bağışladı. Muhtar Kenarlı, gıda kolileri hazırlayarak kapı kapı dolaşıp, maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim etti. Yardım kolilerini alan vatandaşlar muhtar Sadık Kenarlı'ya teşekkür etti.

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