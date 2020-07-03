Muhtardan çocuklara 500 adet kitap

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı çocuklara 500 adet kitap hediye etti.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, Yeşil Mahalle Kültür ve Dayanışma Derneği'nden (YESMADER) bağış olarak aldığı 500 adet kitabı mahallesindeki çocuklara dağıttı.

Kapı kapı dolaşarak çocuklara kitap dağıtan Muhtar Aydın, çocukların kitap okuması için mücadele verdiklerini söyledi.

Çocukların oyuncak silahlarla oynamalarının yerine kitap okumalarını tavsiye eden Muhtar Aydın, “Pandemi süresince çocuklarımız çok sıkıldılar. Yaz tatili gelmesiyle birlikte çocuklarımızın zamanlarını en iyi şekilde geçirmeleri için YASMADER'den bağış olarak aldığımız kitapları çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın okumalarını istiyoruz. Boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk her şeye değer” dedi.

Muhtar Aydın, vatandaşların okumadığı kitaplara talep olduklarını, herkesin çocukların kitap okumaları için mücadele vermesini istedi.