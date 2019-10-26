Muhtarlık binasına saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Altaylılar Mahallesi muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bina çevresindeki çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhun Caddesi üzerinde bulunan Altaylılar Mahallesi muhtarlık binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Bina çevresinde bulunan çiçek saksılarının kırıldığı, bankların tahrip edildiği görüldü. Sabah saatlerinde durumu gören vatandaşlar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan'a bilgi verdi. Ardından emniyet güçlerine durum bildirildi. Muhtar Perihan Özcan, saldırıyı kınarken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.