Mülteciler, çalışma hayatına hazırlanıyor

Mersin'de mültecilerin çalışma hayatına hazırlanmasına yönelik seminer düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR), ACTED ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirlikleriyle yürütülen 'Mültecilerin Çalışma Haklarından Yararlanmasını Sağlamak, Geçim Kaynakları ve Mikro İşletmelerinin Başarılı Bir Şekilde Gelişmesini Desteklemek' konulu seminerde, İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, geçici koruma sağlanan vatandaşlara kurumun verdiği hizmetleri anlattı.

Program sonunda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen İş Kulüpleri Projesine katılan Suriyeli katılımcılara 'İş Kulüpleri Katılım Belgesi' takdim edildi.